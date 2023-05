Cultura 5 canções portuguesas eternas que não ganharam a Eurovisão Por

Conheça cinco canções portuguesas que não venceram o Festival Eurovisão da Canção mas são eternas na memória lusitana

Nem todas as canções que Portugal levou ao Festival Eurovisão da Canção trouxeram a vitória para o país à beira mar plantado. Ainda assim, mesmo não tendo vencido, várias são as canções eternizaram-se com o tempo na memória coletiva e, independentemente daquilo que passe, acabam por ecoar para a eternidade. Confira.

1 – “E Depois do Adeus”, Paulo de Carvalho (1974)

Canção marcante no evento da Revolução dos Cravos, a canção que Paulo de Carvalho eternizou foi levada à Eurovisão da Canção no ano em que Portugal se libertou das amarras da ditadura.

Em Brighton, no Reino Unido, a 6 de abril, “E Depois do Adeus” não venceu mas o maior prémio para esta canção foi dado pelo tempo e pela importância histórica que assumiu para o país poucos dias depois, a 25 de Abril de 1974.

A canção, da autoria de José Nisa e José Calvário, foi usada pelas tropas portuguesas como senha na rádio para informar os militares no terreno. Quando ecoou no rádio, as forças armadas souberam que era tempo de avançar.

No ano em que a canção “E Depois do Adeus” concorreu à Eurovisão, a vitória coube aos Abba, com “Waterloo”.

2 – “Desfolhada Portuguesa”, Simone de Oliveira (1969)

Simone de Oliveira foi escolhida para representar as cores portuguesas em 1969 no Festival Eurovisão da Canção, que se realizou em Madrid.

A canção escrita pelo poeta Ary dos Santos acabou num dos últimos lugares de um festival que, nesse ano, teve vários vencedores: Espanha, Reino Unido, França e Holanda.

Quando regressou a Portugal, Simone de Oliveira foi recebida por uma multidão em Lisboa, na estação de Santa Apolónia.

Nos dias que correm “Desfolhada Portuguesa” é ainda uma das canções mais completas da portugalidade.

3 – “Playback”, Carlos Paião (1981)

Não é preciso muito esforço para avivar a memória e começar a cantarolar o tema “playback” de Carlos Paião, que foi ao concurso europeu das canções no ano de 1981, vencido pelos Bucks Fizz, com a canção “Make Your Mind Up”.

Em Dublin, o compositor português não venceu mas a sua sátira foi entendida como forma de crítica às atuações de músicos que se limitam a recorrer ao playback.

A canção terminou no 18.º lugar em 20 que concorreram a esse Festival da Eurovisão da Canção. Todavia, o imaginário coletivo português deu para sempre o maior prémio que uma canção pode ter: permanecer nos ouvidos das pessoas.

4 – “O Conquistador”, Da Vinci (1989)

Os Da Vinci levaram ao Festival Eurovisão da Canção, em 1989, uma música que não venceu mas que ficou para todo o sempre ligada à história portuguesa, ou não fosse ela uma espécie de música de homenagem a um povo que desde os primórdios deu novos mundos ao mundo.

Formada em 1982, a banda Da Vince venceu o Festival da Canção da RTP em 1989, ano em que garantiram o passaporte para representar Portugal na festa da música a nível europeu, fenómeno de massas por essa altura no velho continente.

A canção, que nos fala de descobrimentos portugueses e da expansão da portugalidade pelo mundo, é ainda hoje uma das mais tocadas nas pista de danças e continua a ser um “conquistador” da preferência dos portugueses.

5 – “Bem Bom”, Doce (1982)

Umas vezes doce outras vezes mais amarga, a pontuação portuguesa ao longo da história dos festivais da canção na Europa tem sido marcada por registos mais ou menos eternos. Entre aquelas canções que se eternizam está “Bem Bom” das Doce.

Em 1982, António Avelar de Pinho, Tozé Brito, Pedro Brito e Luís Duarte pensaram a canção e “sem saber o que viria depois”, a verdade é que ainda nos dias de hoje é um tremendo sucesso para todas as idades.

Com as representantes Fátima Padinha, Teresa Miguel, Helena Coelho e Laura Diogo vestidas de mosqueteiras, Portugal ficou no 13.º lugar mas o posto foi de sorte para “Bem Bom”, uma canção que mesmo não tendo vencido a Eurovisão, em Harrogate, no Reino Unido, acabou por ecoar eternamente.

A canção vencedora em 1982 foi da alemã Nicole, com “Ein Bisschen Frieden”, ou seja, “Um Pouco de Paz”.

Quando é que Portugal participou pela primeira vez na Eurovisão?

A primeira vez que Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção foi em 1964. António Calvário foi, nessa altura, o representante lusitano.

O cantor português levou ao palco “Oração” mas o júri e os votantes não deram qualquer ponto e Calvário regressou da Dinamarca apenas com o prémio de honra de ter participado pela primeira vez com a bandeira nacional no mediático espaço de canções a nível europeu.

Portugal venceu Eurovisão com Salvador Sobral

Portugal venceu pela primeira o Festival Eurovisão da Canção no ano de 2017. Salvador Sobral foi o artista que levou mais alto a bandeira nacional neste evento.

Com o tema “Amar Pelos Dois”, composto por Luís Sobral, irmã do cantor, Salvador Sobral convenceu tudo e todos; primeiro no Festival da Canção da RTP, e depois na Eurovisão.

Com a vitória de Salvador Sobral, Portugal acabou por receber em 2018 pela primeira vez o concurso musical, em Lisboa.

Como funcionam as votações na Eurovisão?

O Festival da Eurovisão é um concurso onde cada país só pode enviar um representante que pode atuar a solo ou em banda. Alguns países têm presença sempre confirmada por fazerem parte da lista de países fundadores do concurso. Eles são os chamados Big Five: Reino Unido, Espanha, França, Itália e Alemanha.

Geralmente, o representante de cada país é escolhido internamente por um Festival da Canção. Uns apuram-se para as meias-finais e outros já estão na final.

O vencedor é o concorrente que obtiver uma maior pontuação que resulta das preferências do público que vota telefonicamente e do júri, sendo que cada país está impossibilitado de votar no seu representante. Isto é, as chamadas desde Portugal não são válidas para atribuição de pontos ao concorrente português.

Porém, portugueses em território estrangeiro podem votar no representante português, por exemplo. A mesma lógica pode ser seguida por todos os outros países participantes na Eurovisão.

Quando ocorreu a primeira edição da Eurovisão?

A primeira edição do Festival Eurovisão da Canção aconteceu em 1956 e o vencedor foi o suíço Lys Assia, com o tema “Refrain”.

Na altura, o evento foi lançado com o objetivo de unir os povos após a Segunda Guerra Mundial.