BMcar assinalou 25 anos com novos espaços e plataforma digital

A BMcar assinalou os seus 25 anos de existência com a abertura de novos espaços de venda e de assistência e também com o lançamento da Bmcar Digital.

Trata-se de um reforço da relação de proximidade com os seus mais de 20 mil clientes regulares, com a empresa a estimar um volume de negócios de 120 milhões de euros até ao final deste ano.

A BMcar também aproveitou este 25º aniversário para anunciar os seus próximos passos, que passam pela ampliação dos pontos de venda, em Braga e Póvoa de Varzim, e a abertura de um novo espaço, também em Braga, destinado em exclusivo à BMW Classic, um serviço direcionado para a restauração, reparo e manutenção de veículos clássicos.

Para além disso a BMcar Barcelos também recebeu um novo espaço, em abril deste ano, dedicado à atividade BMW Premium Selection, sendo que a empresa é também, e recorde-se, a única habilitada oficialmente a realizar a assistência Rolls Royce no nosso país.

Liderada por Pedro Rodrigues, a BMCar fechou o ano de 2018 com uma faturação superior a mais de 110 milhões de euros e cerca de 3150 viaturas venidas e mais de 33 mil intervenções em serviços pós-venda, recorrendo a uma equipa de 230 colaboradores.

“A BMcar tem procurado, ao longo destes 25 anos, estreitar a relação entre as marcas do BMW Group e os seus clientes, expandindo os serviços para que, cada vez mais, seja possível responder de forma eficaz e imediata a todas as necessidades”, salienta o CEO da empresa.

Pedro Rodrigues salienta que esta proximidade permite à BMcar “alavancar a abertura de novos espaços no norte de Portugal, num período em que o setor automóvel está a sofrer muitas mudanças. Uma delas é o contexto digital, ao qual responderá com a abertura da BMcar Digital, associando um conceito inovador no retalho automóvel”.

De referir que a BMcar Porto comemora o seu primeiro aniversário. Depois de em julho do ano passado ter inaugurado o primeiro espaço na Europa e um dos poucos à escala mundial que agregava todas as marcas do BMW Group e exclusivo serviço da Rolls-Royce em Portugal, a marca anuncia agora a incorporação da representação da BMW Motorrad Classic e a extensão do horário dos serviços pós-venda.