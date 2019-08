Paraguai e Brasil anulam acordo sobre compra de energia da hidroelétrica de Itaipu

Os Governos do Paraguai e do Brasil anularam o acordo assinado em maio passado para a compra de energia da hidroelétrica de Itaipu, noticiou hoje a imprensa brasileira.

A assinatura do acordo desencadeou uma crise política no Paraguai, cujo Presidente, Mario Abdo Benítez, chegou a ser ameaçado pela oposição do seu país com um processo de destituição.

O cancelamento do acordo foi assinado no Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, pelo novo titular da pasta, Antonio Rivas, e pelo embaixador do Brasil em Assunção, Carlos Simas Magalhães.

O acordo, assinado em maio, mas divulgado na semana passada, foi duramente criticado pela oposição paraguaia.

Construída na década de 1970, a central de Itaipu é gerida pelos dois países e a energia gerada é dividida igualmente, mas em caso de haver excedente de produção o Paraguai, que tem um mercado consumidor menor, tem a obrigação de vender o que não consumir ao Brasil.