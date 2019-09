Hoje é dia 23 de setembro, nasce Ray Charles, morrem Freud e Neruda Por

Três nomes emergem neste dia 23 de setembro: o pianista e cantor norte-americano Ray Charles, que nasceu em 1930, o psiquiatra austríaco Sigmund Freud, ‘pai’ da psicanálise, que morre em 1939, e o poeta chileno Pablo Neruda, que parte em 1973.

Hoje é dia de homenagear três nomes incontornáveis, em áreas distintas, mas com um trabalho notável.

O calendário determina que comecemos por Freud, que se formou em medicina, com especialização em Neurologia.

Destacou-se, sobretudo, pela Psicanálise, um campo clínico e de investigação teórica da mente humana que se distingue da psicologia, mas que está inserido nesta ciência.

A Psicanálise é um método de investigação da mente e do seu funcionamento, um sistema teórico sobre a vivência e o comportamento humano e também um método de tratamento psicoterapêutico. Este trabalho celebrizou Sigmund Freud, que morreu a 23 de setembro de 1939, com 83 anos, em Londres.

E também a 23 de setembro, mas em 1930, nasce em Albany o incomparável Ray Charles, pianista e cantor de música soul, além de um inovador intérprete de R&B.

Ray Charles é considerado um dos maiores génios da música negra americana.

Foi eleito pela Rolling Stone o segundo maior cantor de todos os tempos e décimo maior artista da música de sempre. Morreu a 10 de junho de 2004, com 73 anos, em Beverly Hills (EUA).

Antes, a 23 de setembro de 1973, morrera o grande poeta chileno Pablo Neruda, um dos mais importantes poetas da língua castelhana do século XX, com uma carreira diplomática, como cônsul do Chile em Espanha e no México.

Como poeta, venceu o Nobel da Literatura em 1971. Morreria dois anos mais tarde, em Santiago do Chile, com 69 anos. A versão oficial do regime de Pinochet aponta para cancro da próstata, mas surgem ecos de que foi assassinado.

Para a eternidade, fica uma frase da autoria de Neruda: “Contra a organização da miséria”.

Neste dia, em 1529, dá-se o início do Cerco de Viena, pelas tropas otomanas do sultão Solimão, o Magnífico. Já em 1846, Johann Galle descobre o oitavo planeta do Sistema Solar: Neptuno. E a 23 de setembro de 1976, toma posse o I Governo Constitucional de Portugal, chefiado por Mário Soares. E em 1981, é inaugurado o primeiro troço do TGV em França, ligando Paris a Lyon.

Nasceram neste dia César Augusto, primeiro Imperador Romano (63 a.C), Abel Botelho, escritor e diplomata português (1855), Robert Bosch, empresário alemão (1861), Mickey Rooney, ator norte-americano (1920), John Coltrane, saxofonista e compositor de jazz norte-americano (1926), Ray Charles, pianista e cantor norte-americano (1930), Julio Iglesias, cantor e compositor espanhol (1943), e Bruce Springsteen, cantor e compositor norte-americano (1949).

Morreram a 23 de setembro François Mansart, arquiteto francês (1666), José Gervasio Artigas, herói nacional uruguaio (1850), Aleksey Khomyakov, poeta russo (1860), Sigmund Freud, psiquiatra austríaco (1939), e Pablo Neruda, poeta chileno (1973).