19 de janeiro, morre Elis Regina, a maior cantora brasileira de sempre

Considerada a maior cantora brasileira de todos os tempos, Elis Regina inscreveu o nome na lista de eternos do mundo lusófono. Recorda-se hoje, dia da sua morte, que coincide com a data de nascimento de duas das maiores cantoras norte-americanas (Janis Joplin e Dolly Parton) e de um grande poeta português (Eugénio de Andrade).

Hoje é dia de recordar Elis Regina, uma das grandes intérpretes do mundo, considerada a diva maior da música brasileira, onde proliferam talentos.

Elis nasceu em Porto Alegre, a 17 de março de 1945, e destacou-se pela voz, personalidade e por uma presença em palco algo burlesca.

Na sua música, na mesma música, cantou a melancolia e a felicidade, o reencontro e a saudade, o proximidade e a desavença, realidades e sentimentos contraditórios, que concederam uma particularidade à sua interpretação. Muitos críticos elegem-na como a maior cantora brasileira de todos os tempos.

Encantou o mundo lusófono com temas como ‘Falso Brilhante’ e ‘Transversal do Tempo’, emergindo na década de 60, com participação em diversos festivais.

Elis Regina foi a primeira estrela da canção popular brasileira da televisão, numa altura em que outras grandes cantoras contemporâneas, como Maria Bethânia, se dedicavam ao canto noutras áreas, como o teatro.

Muda-se para São Paulo em 1964, onde alcançou grande sucesso, numa cidade de cultura efervescente. Cantou música popular, bossa nova, samba, jazz e até rock.

Deu notas de arte ao amor e à tristeza, sentiu com patriotismo um Brasil que vivia em ditadura militar.

Trabalhou com nomes então desconhecidos, como Milton Nascimento ou Ivan Lins, permitindo que alguns lançassem a sua carreira. Fez duetos com Jair Rodrigues, Tom Jobim, Rita Lee e com Chico Buarque, entre outros.

Idolatrada pelos brasileiros, morre precocemente em São Paulo, a 19 de janeiro de 1982, apenas com 36 anos.

Uma vida obscura de dependências, de álcool e de droga, silencia a voz maior e choca uma sociedade feliz com a voz de Elis Regina.

Nasceram a 19 de janeiro James Watt, inventor da máquina a vapor (1736), Auguste Comte, filósofo francês (1798), Edgar Allan Poe, escritor norte-americano (1809), Paul Cézanne, pintor francês (1839), Pérez de Cuéllar, político peruano, ex-secretário geral da ONU (1920), Eugénio de Andrade, escritor português (1923), Janis Joplin, cantora norte-americana (1943), Dolly Parton, cantora norte-americana (1946), e Stefan Edberg, tenista sueco (1966).

Morreram neste dia William Congreve, poeta e dramaturgo inglês (1729), Esteban Echeverría, escritor argentino (1851), Pierre-Joseph Proudhon, anarquista francês (1865), Elis Regina, cantora brasileira (1982), e Fiama Hasse Pais Brandão, poetisa portuguesa (2007).