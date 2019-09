Hoje é dia 18 de setembro, morre Jimi Hendrix, o melhor guitarrista da história do rock Por

A 18 de setembro de 1970, o mundo da música perde o gigante Jimi Hendrix, considerado como o melhor guitarrista da história do rock e um dos mais influentes músicos do seu tempo. “É fácil tocar blues. Mas é difícil senti-lo”, dizia.

James Marshall Hendrix, conhecido no mundo da música como Jimi Hendrix, nasceu em Seattle, a 27 de novembro de 1942.

Foi um guitarrista, cantor e compositor norte-americano, influenciado por grandes nomes (Bone Walker, BB King, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Albert King e Elmore James, Curtis Mayfield e Steve Cropper), mas dono de um estilo incomparável, que o tornou único.

Hendrix, o guitarrista canhoto, privilegiava os amplificadores distorcidos, dando realce aos agudos, e ajudou a desenvolver a técnica, até então indesejada, da microfonia.

“É fácil tocar blues. Mas é difícil senti-lo”, dizia Hendrix, que com poucas palavras explicava o segredo do seu sucesso.

Conquistou diversos prémios, em vida e postumamente, incluindo a presença no Hall da Fama do Rock and Roll norte-americano, em 1992, e no Hall da Fama da Música do Reino Unido, em 2005. Tem ainda uma estrela no pátio da fama de Hollywood.

A prestigiada revista Rolling Stone classificou Jimi Hendrix como o melhor da lista dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos, em 2003.

Jimi Hendrix morreu em Londres, a 18 de setembro de 1970, em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas, mas que terão relação com excesso de consumo de álcool ou comprimidos.

Neste dia, em 1851, é fundado o The New York Times. Também a 18 de setembro, mas em 1927, a rede de rádio CBS faz a sua primeira transmissão.

A Força Aérea norte-americana é instituída como órgão independente a 18 de setembro de 1947, exatamente no dia em que é fundada a CIA (Central Intelegency Agency).

Nasceram a 18 de setembro Trajano, imperador Romano (53), Robert Blake, almirante inglês (1599), Greta Garbo, atriz sueca (1905), Jorge Sampaio, ex-Presidente de Portugal (1939), Giancarlo Minardi, empresário italiano (1947), Serenella Andrade, apresentadora portuguesa (1962), Lance Armstrong, ciclista norte-americano (1971) e Ticha Penicheiro, basquetebolista portuguesa (1974).

Morreram neste dia D. Fernando, duque de Beja, Infante de Portugal, governador e navegador português (1470), Leonhard Euler, físico e matemático suíço (1783), Jimi Hendrix, músico norte-americano (1970) e Américo Tomás, ex-Presidente português (1987).