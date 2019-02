Hoje é dia 11 de fevereiro, dia da fundação do Japão Por

A 11 de fevereiro, assinala-se a fundação do Japão, que ocorreu no ano de 660 AC. Em 1941, durante a II Guerra Mundial, precisamente o Japão vence a Batalha de Singapura. No dia em que o Vaticano festeja a Independência, recordam-se os Beatles, que gravam o primeiro disco neste dia, em 1963. O filósofo francês René Descartes morreu a 11 de fevereiro.

O Japão foi fundado no dia 11 de fevereiro do ano 660 AC. A Terra do Sol Nascente é um arquipélago formado por 6852 ilhas e possui, atualmente, cerca de 128 milhões de habitantes, o que o torna no 10.º país mais populoso do mundo. É uma das grandes potências mundiais.

Muitos anos mais tarde da fundação do Japão, surge a primeira aparição da Virgem Maria a Bernadette Soubirous, em Lourdes, França, no ano de 1858.

Já a 11 de fevereiro de 1873, Amadeu I renuncia ao reinado da Espanha.

E em 1929, dá-se a Independência do Vaticano, ao abrigo dos Tratados de Latrão.

Num fevereiro auspicioso (mês de grandes feitos da banda britânica), os Beatles gravam o primeiro disco, intitulado ‘Please Please Me’. Corria o ano de 1963.

Em 1979, o Aiatolá Khomeini assume o poder no Irão, depondo Mohammad Reza Pahlevi. Khomeini é considerado o fundador do moderno Estado xiita.

E 11 anos mais tarde, em 1990, depois de cumprir 28 anos de prisão, Nelson Mandela é libertado, após forte pressão internacional que impunha a liberdade de um lutador. O Presidente de África do Sul, Frederik de Klerk, ordena que abram a cela de Mandela.

Em Portugal, no ano de 2007, realiza-se a 11 de fevereiro um referendo sobre o aborto, auscultação que, no entanto, não atinge a participação necessária.

Uma ligeira maioria dos participantes escolhe a despenalização do aborto, se realizada a pedido da mulher, nas primeiras dez semanas de gravidez.

No Egito, o presidente Hosni Mubarak demite-se do cargo em 2011, depois de grande agitação social no país.

Nasceram a 11 de fevereiro Thomas Edison, inventor norte-americano (1847), Simone de Oliveira, cantora e atriz portuguesa (1938), Sheryl Crow, cantora norte-americana (1962), e Sarah Palin, política norte-americana (1964).

Morreram neste dia Heráclio, imperador bizantino (641), o Papa Gregório II (731), o Papa Pascoal I (824), e René Descartes, filósofo francês (1650).

Hoje é o Dia Nacional do Japão. No Irão, assinala-se o Dia da Pátria e nos Camarões e celebra-se o Dia Nacional da Juventude. O Vaticano festeja o Dia da Independência.