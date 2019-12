Hoje é dia 11 de dezembro, é rubricado o Protocolo de Quioto Por

Discutido e negociado em Quioto, no Japão, o Protocolo de Quioto foi aberto para assinaturas a 11 de dezembro de 1997, entrando em vigor em 55 países. Hoje é dia de assinalar esse acontecimento histórico, que marca o combate ao aquecimento global. Recorda-se ainda o realizador centenário Manoel de Oliveira, que nasceu neste dia.

O Protocolo de Quioto é um tratado rubricado por 55 países, no dia 11 de dezembro de 1997. Estabelece o compromisso de redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa.

Foi discutido entre diversos países em Quioto, no Japão, em 1997. E a 11 de dezembro desse mesmo ano foi aberto para as assinaturas.

Viria a ser ratificado em 15 de março de 1999 e passou a vigorar a 16 de fevereiro de 2005, em 55 países, depois de ratificado pela Rússia (em 2004).

O Protocolo de Quioto surgiu com a finalidade de combater o aquecimento global e as alterações climáticas – um dos grandes desafios da Humanidade.

Expira em 2012, mas existe já o compromisso da ONU e de alguns países, tendo em vista um novo acordo ou uma emenda no Protocolo de Quioto, que estabelece novas metas.

Chefes de estado do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Reino Unido, EUA, Brasil, China, Índia, México e África do Sul já estabeleceram um acordo de princípio sobre o futuro do Protocolo de Quioto.

Se for implementado com sucesso, estima-se que a temperatura global desça entre 1,4 e 5,8 graus centígrados até 2100.

Nasceram a 11 de dezembro Felix Nussbaum, pintor alemão, vítima do Holocausto (1904), Manoel de Oliveira, realizador português (1908), e Marie Windsor, atriz norte-americana (1919).

Nasceram também Paul Greengard, neurocientista norte-americano, Nobel da Medicina (1925), e John Kerry, político norte-americano (1943).

Morreram neste dia Francisco Manuel Trigoso, político português (1838), John Stott Howorth, comerciante e industrial britânico naturalizado português (1893), e Christian Lous Lange, político norueguês, Nobel da Paz (1938).

Morreram ainda Séraphine de Senlis, pintora francesa (1942), Vincent du Vigneaud, químico norte-americano, Nobel da Química (1978), e Willie Rushton, cartoonista britânico (1996).