Hoje é dia 12 de dezembro, nasce o mítico cantor Frank Sinatra

Hoje é dia de recordar Francis Albert Sinatra, que nasceu em Hoboken, a 12 de dezembro de 1915, notabilizando-se como cantor. Sinatra foi considerado a voz maior do século XX.

Foi considerado dono das maior voz do século XX, imortalizada em temas como ‘Strangers in the Night’, ‘New York, New York’ ou ‘My Way’, entre muitos outros.

Frank Sinatra, cujo nascimento se assinala hoje, criou um estilo único, numa sofisticação do canto, sem pausas para respiração, caraterística denotada em centenas de canções que lançou, ao longo de mais de 50 anos de carreira. Morre em Los Angeles, a 14 de maio de 1998.

Nasceram a 12 de dezembro Alfred Werner, químico francês (1866), Buck Jones, ator norte-americano (1891), e Yasujiro Ozu, realizador japonês (1903, no mesmo dia da sua morte).

Nasceram ainda Patrick O’Brian, escritor e tradutor inglês (1914), Frank Sinatra, ator e cantor norte-americano (1915), e Marcelo Rebelo de Sousa, professor e ex-político português (1948).

Morreram neste dia José de Alencar, escritor brasileiro (1877), Yasujiro Ozu, realizador japonês (1903, no mesmo dia do nascimento), Max Grundig, empresário alemão (1989), Joseph Heller, escritor norte-americano (1999) e George Montgomery, ator norte-americano (2000).