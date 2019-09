Hoje é dia 10 de setembro, lembra-se Bloch, um dos criadores da ressonância magnética Por

Dez de setembro é dia de recordar Felix Bloch, que morreu neste dia, em 1983, na cidade de Zurique, sua terra natal. Bloch foi um físico suíço, laureado, juntamente com Edward Purcell, com o Nobel de Física, em 1952, pelo desenvolvimento de novos métodos de medição precisa do magnetismo nuclear, nomeadamente a ressonância magnética.

Nasceu a 23 de outubro de 1905 e estudou física na Universidade de Leipzig, na Alemanha, onde se doutorou e defendeu a tese, estabelecendo a teoria quântica do estado sólido.

Em 1934, vai trabalhar para os EUA, na Universidade Stanford e, durante a II Guerra Mundial, no Laboratório Nacional de Los Álamos. Sai para se juntar a um projeto sobre o radar, na Universidade Harvard.

No pós-guerra, Felix Bloch concentra-se na pesquisa sobre a indução nuclear e a ressonância magnética nuclear. É um dos pais da ressonância magnética, conhecida desde 1940, graças a um trabalho realizado com Eduard Mills Purcell. Ambos são laureados com o Prémio Nobel de Física, por este trabalho.

A ressonância magnética tem grande aplicação nas análises químicas de produtos conhecida como espetroscopia RMN, em química orgânica e na medicina moderna.

É um método de imagem que aproveita as propriedades naturais dos átomos existentes no corpo humano para criar uma imagem. Hoje recordamos Felix Bloch, um dos autores deste exame que permanece atual, décadas mais tarde.

