Hoje é dia 9 de setembro, nasce Raul Durão, jornalista e apresentador Por

Hoje é dia de recordar Raul Durão, que nasceu em Lisboa, a 9 de setembro de 1942. Jornalista ímpar, dedicou meio século de vida à RTP e rubricou um dos mais importantes trabalhos jornalísticos do canal público: a comunicação ao país da queda do Cessna onde seguia Francisco Sá Carneiro.

A carreira de jornalista de Raul Durão começou aos 19 anos, quando cumpria o serviço militar obrigatório, na Guiné, como locutor da rádio nacional daquele país. Assim que regressa a Lisboa, inicia a carreira na entretanto extinta Emissora Nacional. Durão era locutor de rádio e trabalhou com Fernando Pessa, de quem era amigo.

A chegada de Raul Durão à RTP ocorre em 1971, por via de um concurso para locutores e apresentadores. Entra para a estação pública ao lado de Ana Zanatti, Maria Elisa, Fernanda Andrade, Eládio Clímaco e Fernando Balsinha.

Apresentou telejornais, programas de variedades, magazines, sendo que o trabalho que marcou a sua carreira foi a comunicação ao país da queda do Cessna que transportava Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa, a 4 de dezembro de 1980. Foi também o jornalista responsável pela cobertura do funeral do ex-primeiro-ministro.

Viria a ser jovem diretor de programas da história da televisão portuguesa, com apenas 36 anos. Tornou-se num rosto emblemático da televisão, com voz única e ar sereno.

Raul Durão reformou-se em 2002, mas pontualmente, desafiado pelo então diretor de programas da estação pública, Nuno Santos, fez trabalhos para o principal canal público e para a RTP África.

Trabalhou meio século na RTP e acabou por ser considerado um dos melhores comunicadores da história da televisão. Morre vítima de um cancro, em Lisboa, a 8 de outubro de 2007. Hoje, recordamos Raul Durão.

Na viagem por 9 de setembro, assinala-se um facto, em 1543: Mary Stuart é coroada Rainha da Escócia, aos 9 meses de idade. Já em 1668, estreia a peça de teatro ‘L’avare’ (‘O Avarento’) de Molière. Em 1791, é fundada a cidade de Washington, atual capital dos EUA. E a 9 de setembro de 1884, é inventado o cachorro quente.

Durante a II Guerra Mundial, em 1939, Hitler invade a Polónia e em1947, a Argentina reconhece o sufrágio universal, que concede o direito de votar e ser eleito para homens e mulheres. Em Portugal, a 9 de setembro de 1973, nasce o Movimento das Forças Armadas.

Nasceram a 9 de setembro Liev Tolstói, escritor russo (1828), Ralph Hodgson, poeta britânico (1871), António Sardinha, poeta e político português (1887), Daniel Carleton Gajdusek, biólogo norte-americano (1923), Dennis Ritchie, cientista norte-americano (1941), Otis Redding, cantor norte-americano de soul (1941), Raul Durão, apresentador e jornalista português (1942), Michael Douglas, ator norte-americano (1951), Hugh Grant, ator britânico (1960), e Michael Bublé, ator e cantor canadiano (1975).

Morreram neste dia D. Duarte I (1438), James Weddell, navegador e explorador britânico (1834), Henri Toulouse-Lautrec, pintor francês (1901), Mao Tse-Tung, estadista chinês (1976), Jacques Lacan, psicanalista francês (1981), e Burgess Meredith, ator norte-americano (1997).