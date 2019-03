Hoje é dia 10 de março, Graham Bell faz a primeira chamada telefónica Por

A 10 de março de 1876, Alexander Graham Bell realiza a primeira chamada telefónica da histórica. “Senhor Watson, venha cá, porque quero vê-lo”, afirmou Bell, num contacto pioneiro que hoje se multiplica. Neste dia, em 1957, nasce Osama bin Laden, fundador da al-Qaeda, capturado e morto pelas forças norte-americanas, em 2011.

A história do dia 10 de março começa a ser contada em 1535, com a descoberta das Ilhas Galápagos (por parte do bispo do Panamá Tomás de Berlanga), que são Património Mundial da Humanidade desde 1978.

Em 1814, Napoleão Bonaparte é derrotado na Batalha de Laon, que ocorreu em França.

Da guerra salta-se para o desporto – já depois de Bell ter realizado o primeiro telefonema – e encontramos a fundação do Chelsea Football Club, em 1905.

Regressamos à guerra para recordar outro facto histórico: em 1939, Adolf Hitler ordena a entrada do exército alemão em Praga, o que constitui um desrespeito pelo Acordo de Munique.

Um golpe de Estado em Cuba, liderado por Fulgencio Batista, ocorre a 10 de março de 1952, sendo bem sucedido.

Sete anos mais tarde, em 1959, o Tibete não obtém o mesmo sucesso, na revolta contra dez anos de ocupação chinesa em Lhasa. A luta termina com milhares de vítimas, massacrados pelo exército de ocupação chinês.

Nas Artes, destaque para ‘Sir’ Paul McCartney, que recebe este título a 10 de março de 1997.

Nasceram neste dia Fernando II de Aragão (1452), John Playfair, matemático e geólogo inglês (1748), Alexandre III da Rússia (1845), António Pedro Vasconcelos, realizador português (1939).

Nasceram também Chuck Norris, ator norte-americano (1940), Osama bin Laden, fundador da al-Qaeda (1957), Sharon Stone, atriz norte-americana (1958), e Neneh Cherry, cantora sueca (1964).

Morreram a 10 de março o Papa Simplício (483), D. João VI (1826), e Giuseppe Mazzini, político italiano (1872).

Morreram ainda Alexander Fleming, médico britânico que descobriu a penicilina (1955), Andy Gibb, cantor britânico (1988), e Lloyd Bridges, ator norte-americano (1998).