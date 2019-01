Hoje é dia 1 de fevereiro, ‘A Portuguesa’ ouve-se em público pela primeira vez Por

Em 1890, no primeiro dia de fevereiro, é cantada pela primeira vez em público ‘A Portuguesa’, num sarau lisboeta. Estava apresentado hino nacional português, que se tornou oficial em 1911.

‘A Portuguesa’ foi composta no ano de 1890 (letra de Henrique Lopes de Mendonça e música de Alfredo Keil).

Desde logo, é vista como símbolo patriótico, mas também como marca de um país que já fervilha no ideal republicano.

É cantada pela primeira vez em público, em Lisboa, num sarau, a 1 de fevereiro.

Também neste dia, mas em 1908, D. Manuel II ascende ao trono, depois de o rei Carlos I de Portugal e o filho Luís Filipe, Duque de Bragança, terem sido assassinados no Terreiro do Paço, em Lisboa, precisamente por militantes republicanos.

No primeiro de fevereiro – data que assinala o aniversário da fundação do Convento do Carmo, em Braga, que ocorreu em 1635 –, durante a Revolução Francesa, em 1793, é declarada guerra à Inglaterra, Holanda e Espanha.

Em 1978, é criada a Academia da Força Aérea portuguesa, exatamente um ano antes da revolução iraniana, com o Ayatollah Khomeini a regressar ao Irão.

Em 1982, surge o lançamento do microprocessador Intel 80286. Em 1998, a Lituânia torna-se membro da União Europeia.

No dia 1 de fevereiro nasceram o ator norte-americano Clark Gable (1901), o primeiro presidente da Federação Russa, Boris Yeltsin (1931), a princesa Stéphanie de Mónaco (1965) e os ex-futebolistas Gabriel Batistuta (1969) e Zlatko Zahovic (1971), argentino e esloveno, respetivamente.

Hoje, assinala-se mais um ano sobre a morte de Raul Rêgo, jornalista e político português, que partiu em 2002.

Também o ator português Henrique Canto e Castro faleceu neste dia, em 2005.

Na Região Autónoma dos Açores, na Ilha do Faial, a 1 de fevereiro celebra-se a Festa do Senhor Santo Cristo da Praia do Almoxarife.