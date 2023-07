Nas Notícias Dia Mundial do Cancro do Pulmão: Diagnóstico precoce e rastreio são fundamentais Por

Diagnóstico precoce e rastreio são fundamentais para aumentar a sobrevivência no cancro que mais mata no nosso país

Na data em que se assinala o Dia Mundial do Cancro do Pulmão (01 de agosto) a Sociedade Portuguesa de Pneumologia alerta para a importância do “diagnóstico precoce e do rastreio, pois são essenciais para aumentar a sobrevivência” a este que é o terceiro tipo de cancro mais frequente no nosso país e também o que mais mata.

Considerando o impacto do diagnóstico precoce, Gabriela Fernandes e Margarida Dias, da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, referem que o rastreio desta doença “é recomendável a indivíduos entre os 50 e os 75 anos com um consumo de tabaco superior a 20 unidades/maço-ano e antigos fumadores há menos de 10 anos”.

Apesar de o consumo de tabaco ser a principal causa associada a esta doença, há uma percentagem de cerca de 15% dos doentes que são não fumadores.

Nestes casos, pode verificar-se um atraso no diagnóstico uma vez que, como explicam as médicas pneumologistas, “de um modo geral, os programas de rastreio não incluem esses fatores e, além disso, a população não está tão alerta para a possibilidade dessa ocorrência”.

Para todos os casos, Gabriela Fernandes e Margarida Dias indicam que “a suspeita se baseia sempre na presença de fatores de risco”.

“Além do consumo do tabaco, devem ser valorizados outros fatores, tais como a exposição passiva ao tabaco, exposição a rádon (em algumas zonas geográficas e profissões), exposições ocupacionais e historial familiar”, acrescenta.

Sintomas do cancro do pulmão

O cancro de pulmão pode ser assintomático nos estágios iniciais e, muitas vezes, os sintomas só se tornam evidentes quando a doença já está em estágios avançados.

Os sintomas do cancro de pulmão podem variar de pessoa para pessoa, mas alguns dos sinais mais comuns incluem:

Tosse persistente: Uma tosse que não desaparece ou piora com o tempo, especialmente se for seca ou acompanhada de sangue.

Falta de ar: Dificuldade para respirar ou falta de ar, mesmo durante atividades leves.

Dor no peito: Dor no peito constante ou desconforto ao tossir, rir ou respirar profundamente.

Rouquidão: Alterações na voz, tornando-a rouca ou mais grave.

Infeções respiratórias frequentes: Pessoas com cancro do pulmão podem ser mais propensas a infeções pulmonares recorrentes, como pneumonia ou bronquite.

Perda de peso não intencional: Perda de peso inexplicada, mesmo sem alterações na dieta ou atividade física.

Fadiga: Cansaço excessivo e falta de energia.

Trombose venosa profunda (TVP): O cancro do pulmão pode aumentar o risco de coágulos sanguíneos, que podem levar a inchaço e dor nas pernas.

Dor óssea: O cancro do pulmão que se espalha para os ossos pode causar dor óssea.

Dor de cabeça: O cancro do pulmão pode espalhar-se para o cérebro, causando dores de cabeça persistentes.

Sinais aos quais os profissionais de saúde devem estar atentos

As especialistas destacam que “sintomas respiratórios prolongados – como tosse, expetoração e sangue na expetoração -, sintomas constitucionais para os doentes com doenças respiratórias prévias e modificação dos sintomas preexistentes” são alguns dos sinais aos quais também os profissionais de saúde, nomeadamente dos Cuidados de Saúde Primários, devem estar atentos para a suspeita de um caso de cancro do pulmão.

Salientam ainda que é importante que a abordagem “seja sempre multidisciplinar, atendendo à complexidade crescente que a doença exige. Pneumologia, Oncologia, Radiologia, Cirurgia Torácica, Anatomia Patológica, Cuidados Paliativos são as nucleares”.