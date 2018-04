Motores Volkswagen revela I.D. R para Pikes Peak Por

Depois do ‘teaser’ nas redes sociais a Volkswagen Motorsport mostrou pela primeira vez o I.D. R, com o qual o francês Romain Dumas vai competir na famosa rampa de Pikes Peak, nos Estados Unidos.

O protótipo elétrico da Volfsburgo tem uma potência conjunta de 500 kW, graças aos seus dois motores, para um peso de conjunto que não ultrapassa os 1100 kg. Um bólide apresentado em França (Circuito de Alès), como reconhecimento pelos méritos do piloto gaulês.

Esta nova máquina que vai ser guiada por Romain Dumas no traçado do Colorado tem formas que eram mais ou menos conhecidas, mas as performances de que é capaz só agora foram reveladas, já que a relação peso/potência lhe permite acelerar de 0 a 100 km/h em somente 2,25s. Ou seja; mais rápido do que um monolugar de Fórmula 1.

“Como as viaturas Volkswagen de série, os carros de corrida totalmente elétricos vão desempenhar um papel mais importante para nós no futuro”, disse Sven Smeets, diretor da Volkswagen Motorsport. O antigo navegador de ralis belga acrescenta ainda: “A cooperação no seio do Grupo VAG foi-nos muito benéfica, sobretudo em termos de tempo, face a um prazo tão curto. Obtivemos uma boa abertura por parte do departamento técnico e de desenvolvimento em Volfsburgo, bem como por parte da fábrica de baterias de Braunsweig”.

Na prática o Volkswagen I.D. R gererá 20% da sua energia elétrica durante a subida à rampa de Pikes Peak. Os motores elétricos, através dos geradores, transformarão a energia das travagens em eletricidade e irão armazená-la nas baterias.