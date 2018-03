Motociclismo Viñales sente-se bem na sua Yamaha Por

Depois de ter sido o mais rápido no primeiro dia de testes de MotoGP em Losail (Qatar), Maverick Viñales confessou sentir-se bastante confortável na sua Yamaha.

O espanhol diz que as mudanças no acerto da sua moto fizeram com que se sentisse “cada vez melhor”. Esta satisfação de Viñales surge numa altura em que a Yamaha se debate com alguma inconsistência no desempenho da sua moto de 2018, patenteada nos testes de pré-temporada anteriores, em Sepang (Malásia) e Buriram (Tailândia).

Contudo isso parece ter-se alterado agora no Qatar, onde tanto Maverick Viñales como Johann Zarco (Yamaha Tech 3) se mostraram bastante rápidos. O que leva o piloto espanhol a mostrar-se “muito positivo” relativamente a áreas onde anteriormente a marca dos três diapasões se debatia bastante.

“Tentamos diferentes ‘set-ups’ no começo, mas não me senti tão bem, pois senti os mesmos problemas da Tailândia, mas depois de mudar o acerto comecei logo a sentir-me bem em cada saída para a pista. Na última procurei fazer tantas voltas seguidas quanto possível, de forma a concentrar-me no meu estilo de condução, e pareceu-me bastante bem. A moto parece bastante constante e consgui guiar bem”, observou Viñales.

O espanhol admite no entanto que Losail é uma pista suspeita, pois a Yamaha sempre se deu bem no circuito qatari: “Claro que a pista é melhor para a nossa moto. Menos curvas estreitas com velocidades, mas de qualquer forma foi possível melhorar em áreas que queríamos melhor, e por isso foi muito positivo. Claro que ainda há algumas onde temos de melhor, especialmente em termos de velocidade em curva e ao descrevê-las, por isso temos de continuar concentrados e continuar a trabalhar”.