Vídeos: Lana Del Rey acusada de plágio pelos Radiohead

O tema ‘Get Free’, que a norte-americana lançou recentemente, tem dado que falar, com acusações de plágio a serem dirigidas a Lana Del Rey.

Na Internet, já se fazem comparações entre Get Free e ‘Creep’ dos Radiohead.

A banda, recorde-se, teve de pagar direitos aos The Hollies, quando foram acusados os próprios Radiohead de plágio face às semelhanças entre a ‘Creep’ e ‘The Air That I Breathe’ dos The Hollies.