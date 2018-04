Mundo Vídeos: Explosão em avião mata uma pessoa nos EUA Por

O motor de um avião explodiu e uma pessoa morreu, no aparelho que fazia a ligação entre Nova Iorque e Dallas, nos EUA. As imagens do interior foram gravadas por um dos passageiros. Veja o vídeo.

O aparelho acabou por ter de fazer uma aterragem de emergência e uma pessoa acabou por ser sugada para fora do avião, depois de uma das janelas ter partido.

O avião é um Boeing 737-300, que é operado pela Southwest Ailines.

A aterragem de emergência foi feita em Filadélfia.

Veja o vídeo:









Veja imagens do interior do avião que mostram as pessoas já com as mascaras de ar:

