Vídeo: Revoltados com Rui Veloso, rappers criam música viral

A passagem de Rui Veloso pelo programa ‘Maluco Beleza’, de Rui Unas, ainda tem dado que falar. Os rappers criaram uma música com as declarações do cantor português que já se tornou viral.

Karetos foi um dos músicos que se sentiram incomodados com as declarações de Rui Veloso e decidiu criar uma canção, que já se tornou numa espécie de hino contra Rui Veloso.

“Eu não sou muito fã de hip hop. Fico um bocado baralhado quando chamam música àquilo. Há muita coisa do hip hop que representa tudo aquilo que eu abomino no mundo – a exibição, a ostentação, a violência contra as mulheres, por exemplo”, disse, na altura.

O cantor explicou ainda que, para si, o rap “não é suave”. “É uma coisa agressiva”, destacou.

Na entrevista a Rui Unas, além de críticas aos rappers, Rui Veloso foi particularmente crítico com a Sociedade Portuguesa de Autores, Tozé Martinho e falou também sobre o alegado plágio no Festival da Canção por parte de Diogo Piçarra.

No programa, recorde-se, Rui Veloso explicou também que na juventude chegou a fazer, por brincadeira, um filme do ‘Chico Fininho’, com a malta com quem “fumava umas ganzas” e com quem se divertia a falar do ‘freak da cantareira’.

As declarações nesta entrevista não caíram bem, sobretudo, entre a comunidade do hip hop.

Karetos decidiu, então, criar um registo sonoro com as declarações de Rui Veloso e vai somando visualizações.

