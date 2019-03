Rui Veloso, José Cid e D.A.M.A. na Semana do Mar nos Açores

Rui Veloso, José Cid e os D.A.M.A. são os principais cabeças de cartaz da Semana do Mar, uma das mais antigas festas de verão dos Açores, que vai decorrer de 02 a 11 de agosto, na ilha do Faial.

“A Semana do Mar não é só um festival de verão, é uma festa inter-geracional de encontros e de família”, disse hoje José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, entidade organizadora dos festejos, durante a apresentação do programa, em conferência de imprensa, na Horta.

O autarca explicou aos jornalistas que a Semana do Mar, que este ano conhece a sua 44.ª edição, não é vista como uma despesa, mas como um “investimento”: “um investimento na divulgação da nossa ilha, da nossa cidade, do nosso porto e da nossa baía”.

“O nosso objetivo é criar uma dinâmica económica dos festejos que permita fazer com que cada euro que nós investimentos, possa triplicar”, adiantou o presidente do município.

As principais festas concelhias do Faial decorrem, habitualmente, ao longo da Avenida Marginal, mas este ano, devido às obras da frente-mar da cidade, o Largo do Infante (considerada a sala de visitas da Horta), estará fechado ao público.

“A questão do Largo do Infante coloca-nos o desafio de consolidarmos o espaço da nossa festa, que é aquele, mas também de nos irmos desafiando”, justificou o presidente da Câmara, adiantando que o palco das filarmónicas terá de ser deslocalizado também para a Avenida Marginal.

Além dos cabeças de cartaz da Semana do Mar (Rui Veloso, José Cid e os D.A.M.A.), os festejos contam ainda com a presença de Bárbara Bandeira, Ludmilla e de um festival Internacional de folclore, com grupos do México, Colômbia e Estados Unidos.

“Temos também muita produção local nos palcos principais da festa”, adiantou José Leonardo Silva, garantindo que cerca de “50 por cento” dos músicos que vão atuar na Semana do Mar, são açorianos.

Além dos espetáculos musicais em terra, a Semana do Mar é conhecida, sobretudo, pelo seu festival náutico, considerado um dos maiores do país, com a presença de centenas de atletas que se deslocam ao Faial para participar em dezenas de provas, com destaque para a vela, a canoagem e a natação.

A Semana do Mar, um dos mais antigos festivais de verão dos Açores, começou há 44 anos, quando foi organizada na ilha uma festa de receção aos participantes numa regata internacional que ligava o porto de Portsmouth, na Inglaterra, à ilha do Faial.