Vídeo: Portuguesa arrepia a cantar fado no The Voice belga

A jovem fadista Andreia Rio brilhou na Bélgica, no programa The Voice, ao cantar um fado icónico, ‘Ó Gente da Minha Terra’, de Mariza. Uma interpretação notável. Veja o vídeo

Numa prova cega, a cantora portuguesa espalhou magia e mostrou o poder do cantar lusitano.

O desconhecimento da língua, por parte dos elementos do júri, foi um entrave. E justifica a ausência de unanimidade no ato de virar as cadeiras. Mas Andreia Rio conseguiu o passaporte para a fase seguinte da competição.

No final, deixou uma declaração marcante, de orgulho em Portugal.

“Estou longe do meu país e canto para o meu povo”, disse.

Veja o vídeo:

