Ciência A primeira chamada 5G via satélite no mundo através de um smartphone convencional Por

Numa estreia mundial, a Vodafone e a AST SpaceMobile concluíram com êxito a primeira chamada de voz 5G através de conetividade por satélite.

A chamada telefónica foi realizada através de um smartphone 5G convencional, um Samsung Galaxy S22, a partir de um local sem ligação móvel – de voz ou dados – no Maui, Havai, para um engenheiro da Vodafone em Madrid, Espanha, via o novo satélite de teste BlueWalker 3, da AST SpaceMobile. O BlueWalker 3 é o maior conjunto de comunicações comerciais que orbita a baixa altitude (os chamados low eath orbit satellites, LEO).

Batido recorde de transferência de dados de banda larga móvel via satélite

Para além da chamada telefónica, foi ainda realizado um teste de download de dados, em que a AST Space Mobile, com o apoio da Vodafone, bateu o anterior recorde de transferência de dados de banda larga móvel via satélite, alcançando um download rate de 14 Mbps.

Esta nova tecnologia – das comunicações via satélite – tem o potencial de conectar milhões de pessoas nas regiões mais remotas à internet, através de equipamentos móveis convencionais.

Veja o vídeo

“A Vodafone está a trabalhar para colmatar a lacuna de utilização móvel de milhões de pessoas em toda a Europa e África. Ao fazer a primeira chamada 5G espacial do mundo para a Europa, demos mais um passo importante na concretização desta ambição. É com entusiasmo que estamos na vanguarda da tecnologia espacial através da nossa parceria com a AST SpaceMobile”, refere Margherita Della Valle, diretora-executiva do Grupo Vodafone.

Em junho deste ano, a AST SpaceMobile já tinha realizado com sucesso a primeira chamada 4G do espaço para um telemóvel. O feito desta semana faz também parte do percurso da AST SpaceMobile na concretização do seu objetivo de lançar cinco satélites comerciais BlueBird no primeiro trimestre de 2024.

Serviço AST SpaceMobile vai ser testado em Espanha

Os engenheiros da Vodafone estão ainda a trabalhar para testar o serviço AST SpaceMobile em Espanha. A Vodafone espera que a infraestrutura terrestre da AST SpaceMobile em Espanha desempenhe um papel fundamental no estabelecimento de uma futura rede de satélites. Esta infraestrutura inclui um centro de controlo e a gestão do tráfego de clientes, que abrange áreas terrestres remotas na Europa e no Mar Mediterrâneo.

Complementando o seu trabalho de comunicações diretas via satélite com a AST SpaceMobile, a Vodafone e a Vodacom planeiam também utilizar satélites de baixa órbita terrestre (LEO) para ligar estações móveis geograficamente dispersas às redes de telecomunicações principais.