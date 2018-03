Desporto Vídeo: Mourinho vira treinador de equipa de televisão russa Por

O canal russo RT anunciou a contratação de Mourinho, esta segunda-feira, para comentar os jogos do próximo mundial na companhia de Peter Schemichel. A estação fez o anúncio através de um vídeo bem humorado com o técnico português. Veja.

“O enigmático treinador e autodenominado ‘Special One’ tornou-se na última contratação da RT. Ele vai oferecer a sua visão única sobre o jogo para a cobertura especial do próximo Mundial’2018”, anunciou o canal.

Mourinho vai ter a companhia de outra figura emblemática, Peter Schemichel, antigo guarda-redes do Sporting. É precisamente o dinamarquês quem, no vídeo de apresentação, introduz o técnico português como o ‘comandante’ da equipa.

Mourinho surge descontraído, no balneário de uma equipa… de televisão. Entre as várias funções, o técnico português organiza os elementos nas várias posições, com o responsável pelo micro a ser o “pilar da defesa”, por onde “ninguém pode passar”.

“Eu sei que estão nervosos, é um torneio importante e uma pressão gigante. (…) Mas eu acredito em vocês”, diz Mourinho, antes de se apresentar.

“Estou muito feliz por entrar para a família RT e muito entusiasmado com o Mundial’2018 e partilhar a minha opinião sobre os jogos”, a descurar o “cliché” do ‘Special One’, na apresentação.

O canal RT é uma estação pública em língua estrangeira, que emite em inglês, espanhol e árabe e sem direitos de transmissão dos jogos do Mundial’2018.

Veja o vídeo.