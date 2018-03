Desporto Vídeo: Jamie Carragher cospe em rapariga de 14 anos Por

O antigo internacional inglês e figura do Liverpool, Jamie Carragher, foi filmado a cuspir na direção de uma rapariga, de 14 anos, após o pai lhe ter dirigido algumas palavras. Veja o vídeo.

O ex-internacional inglês não conseguiu controlar-se e está agora debaixo de duras críticas, correndo o risco de perder o emprego enquanto comentador desportivo da Sky Sports.

Após a derrota do Liverpool frente ao Manchester United, por 2-1, Carragher – antigo capitão dos Reds – foi abordado várias vezes por adeptos do United numa rodovia. O pai desta jovem aproximou-se do carro e gritou “que azar Jamie, 2-1”.

Carragher não gostou e acabou por cuspir para o interior do veículo, tendo acertado na jovem, de 14 anos, que seguia acompanhada pelo pai.

O antigo defesa reagiu ao incidente e afirmou, no Twitter, que pediu pessoalmente desculpa à família pelo seu comportamento menos digno, prometendo voltar a fazê-lo esta noite, em direto, no programa ‘Monday Night Football’, da Sky Sports.

Acontece que os executivos da estação televisiva reuniram-se para analisar o incidente e ponderar o a rescisão de contrato imediato a Carragher, que pode perder, assim, um salário anual de um milhão de libras – cerca de 1,2 milhões de euros.

Entretanto, a jovem lesada admitiu ao Daily Mirror que “uma pessoa mais velha deveria saber lidar com uma piada”.

Veja o vídeo.