Vídeo: Filho de Madonna nem ao piano esquece o Benfica

É conhecida a relação que une os filhos de Madonna ao Benfica e desta vez, um dos filhos da cantora norte-americana surpreende ao mostrar os dotes para o piano onde aparece trajado com as cores do clube benfiquista.

Desde que se mudou para Lisboa, Madonna tem mantido uma relação de proximidade com o Benfica.

As suas crianças são vistas, frequentemente, trajadas com as cores do emblema encarnado nas mais variadas situações… como esta ao piano.

