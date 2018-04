Nacional Vídeo: Fernando Mendes no ginásio… com apoio de Luís Figo Por

Fernando Mendes está decidido a perder peso. O apresentador do ‘Preço Certo’ publicou um vídeo, nas redes sociais, onde mostra a sua “sessão de treino” no ginásio, tendo recebido um incentivo de Luís Figo. Veja o vídeo.

O apresentador, que completou 55 anos no mês de março, parece estar a levar a sério a sua dieta e exercício físico. Esta segunda-feira, Fernando Mendes deu conta dos trabalho que leva a cabo no ginásio, equipado a rigor, com a camisola de Portugal.

“Mais uma sessão de treino. Para aqueles que não acreditam que vou ao ginásio, fica aqui um pequeno vídeo”, escreveu.

Entre os muitos comentários que recebeu, destaca-se o de Luís Figo. O antigo capitão de Portugal brincou mesmo com o apresentador, com um comentário divertido.

“Amigo, nesse ritmo vais mas é ao mundial”, escreveu Figo.

Apesar da força que recebeu por parte dos seus seguidores, há quem peça a Fernando Mendes que “não deixe de ser gordinho”.

Veja o vídeo partilhado pelo apresentador.





