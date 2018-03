Local Vídeo: A estrada nacional que faz os políticos corar de vergonha Por

Um vídeo colocou a EN17 no mapa das redes sociais. E as imagens de um condutor deram visibilidade à vergonha nacional, numa das principais vias de interior de Portugal a Espanha. Veja o vídeo.

A Estrada Nacional 17, que liga Coimbra a Celorico da Beira, anda nas bocas do mundo, depois de divulgado um vídeo que inundou perfis, no Facebook.

As imagens mostram a degradação estrema da via, que consegue ter mais buracos do que estrada, propriamente dita.

O mau tempo agravou um cenário já preocupante, ou não fosse aquela a principal estrada nacional, que liga o interior de Portugal a Espanha.

Com tráfego elevado, com camiões que transportam cargas de Espanha para as indústrias do distrito de Coimbra, a via assume grande relevância em termos económicos, para a região.

Há, no entanto, uma vantagem: com tanto buraco, não há quem arrisque multas por excesso de velocidade…

Veja o vídeo com a estrada que faz os políticos corar de vergonha.

