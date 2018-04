Desporto O vídeo que está a encantar os adeptos do FC Porto Por

Domingo vai jogar-se um clássico que pode valer o título de campeão nacional. Os adeptos sentem no ar a tensão do jogo e esperam ansiosamente que chegue a hora do embate. Até lá, nas redes sociais, partilham a esperança e a crença através de vídeos motivacionais, pretendendo que estes consigam catapultar os seus jogadores para a glória. A norte diz-se que ‘o polvo vai morrer nos próprios tentáculos’.

Os adeptos esperam interromper o ciclo sem vitórias no campeonato e, por isso, já fizeram tornar viral um vídeo onde aparecem imagens da temporada portista.

O vídeo produzido por Johnny Rabbit dá pelo título de “Eu quero o Porto campeão” e procura projetar os jogadores azuis e brancos para um dimensão superior.

Com a voz bem audível de Sérgio Conceição, também se ouve a voz de Bernardino Barros – comentador do Porto Canal – a avisar que “o polvo vai morrer com os seus próprios tentáculos”.

Veja o vídeo:

O duelo entre Benfica e FC Porto vai jogar-se neste domingo, quando os relógios marcarem as 18h00.

