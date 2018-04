Desporto Vídeo: Brilha com três golos (um genial) por equipa sub-17… com 13 anos Por

É ainda um nome desconhecido, mas promete dar que falar no futuro. Youssoufa Moukoko, de origens camaronesas, tem 13 anos e joga pela equipa sub-17 do Borussia de Dortmund. No último encontro apontou três golos, um deles verdadeiramente genial. Veja.

Aos 13 anos, Moukoko é já um caso sério no futebol mais jovem da Alemanha. Atua na equipa sub-17 do Dortmund, onde é considerado o maior craque, e é também uma das mais valiosas pedras da formação do clube alemão.

Nas redes sociais, já é também reconhecido, com mais de 76 mil seguidores… aos 13 anos.

Na última partida, frente ao VfL Bochum, a sua equipa venceu 5-1, sendo que ele apontou três golos. O último é uma ‘obra de arte’, aos 13 anos.

Veja.





