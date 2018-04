Desporto Vídeo: Árbitro assinala penálti já com jogadores… no balneário Por

Absolutamente insólito! No duelo desta segunda-feira da liga alemã, entre o Mainz e o Friburgo, o árbitro assinalou uma grande penalidade quando os jogadores já estavam no balneário. Veja o vídeo.

Numa altura em que o sistema de vídeoárbitro ainda suscita polémica, da Alemanha chega uma história verdadeiramente insólita.

Decorria o último minuto da primeira parte entre o Mainz e o Friburgo, quando acontece um ‘corte com o braço’ dentro da área. O árbitro nada assinalou, apitou para o intervalo e os jogadores recolheram ao balneário… até que foram chamados de volta.

Após receber indicações do vídeoárbitro sobre esse lance, o juiz Guido Winkmann foi rever as imagens e, em nova análise, decidiu-se pela marcação da grande penalidade.

Para que o jogo prosseguisse normalmente, as duas equipas foram chamadas do balneário para acabaram a primeira parte oito minutos depois do apito para o intervalo, com a marcação de uma grande penalidade.

Pablo de Plasis foi o responsável e atirou a contar.

Veja o vídeo de todo o incidente.





