Mundo Veja o código do M1lhão neste dia 23 de fevereiro Por

Já foi sorteado o código do M1lhão, no sorteio 008/2018, neste dia 23 de fevereiro, que vai entregar um milhão de euros, a um apostador com boletim registado em Portugal.

A combinação vencedora do concurso é a seguinte: NVK 06559

Os prémios atribuídos de valor superior a 5000 euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

É ainda de salientar que o PT Jornal publica o código em última hora, após a consulta dos canais oficiais, sendo que os apostadores devem conferir se a chave sorteada e eventuais prémios nessas mesmas plataformas oficiais.

Além do M1lhão, nesta sexta-feira aconteceu também o sorteio do Euromilhões com um superjackpot.

Recorde aqui a chave do Euromilhões.

3 PARTILHAS Partilhar Tweetar

Receba esta e outras notícias virais no seu e-mail todos os dias!