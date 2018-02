Um olhar ao ‘shakedown’ do Rali da Suécia

Horas antes do arranque do único rali de neve por excelência do ‘Mundial’, o ‘shakedown’ da prova escandinava permitiu aos participantes terem um primeiro contacto com o terreno.

Mais do que perceber quem é o mais rápido, foi as equipas confirmarem os ‘set-ups’ dos vários carros. E já deu para ver que tanto Hyundai, como Toyota e Citroën têm a lição bem estudada, ficando por confirmá-lo no ‘exame’ que começa mais ao fim do dia.

Para já fique com alguns momentos deste ‘shakedown’ para prova sueca.