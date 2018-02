Motores Três dias de testes produtivos da Toyota em Portimão Por

Enquanto várias equipas privadas de LMP1 optaram por rumar a Espanha para prepararem a ‘super temporada’ do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), a Toyota preferiu a calma do Autódromo do Algarve.

Foram três dias de testes que a equipa sediada em Colónia realizou no traçado de Portimão, depois das duas jornadas de ensaios que tinha efetuado em Aragon no mês passado. Na segunda-feira a Toyota realizou trabalho de desenvolvimento do TS050 Hybrid, antes de iniciar um teste de 30 horas, que se iniciou na terça-feira de manhã. No fundo tratou-se de repetir a rotina feita um mês antes no teste de Aragon.

Seis pilotos deslocaram-se para este teste no Algarve, nomeadamente Fernando Alonso e Anthony Davidson. O espanhol procurou fazer o maior número de quilómetros seguidos, por forma a preparar-se para o que o espera nas próximas 24 Horas de Le Mans.

Segundo um responsável da equipa foram experimentados vários componentes novos, que foram testados até à exaustão, enquanto a equipa de boxes treinou ‘pit-stops’, simulando mesmo situações inesperadas que se podem colocar numa prova de resistência. A estratégia também foi um aspeto trabalhado pela equipa durante a sua permanência em Portimão.

“O grande foco para nós nesta pré-temporada é tentar cobrir todas as áreas. Não tivemos um problema inesperado genuíno quando perdemos uma hora do teste, devido a uma tampa de saneamento da pista se ter solto. O teste correu muito bem”, afirmou um responsável da equipa.