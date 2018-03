Nas Notícias “Pela primeira vez, a violação do segredo de Justiça foi fácil de descobrir”, diz Costa Por

Durante o debate quinzenal, que decorre nesta quinta-feira, o líder parlamentar do PSD confrontou o primeiro-ministro com a Operação E-Toupeira e o acesso indevido a informação que está em segredo de Justiça.

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, quis saber se António Costa tomou alguma medida para prevenir “as falhas do sistema informático da Justiça”, que deram origem à Operação E-Toupeira.

O caso envolve um funcionário judicial e o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves. Em causa, a alegada utilização de credenciais de terceiros, para poder aceder a informação de processos judiciais.

Fernando Negrão manifestou-se preocupado com a forma como o segredo de Justiça foi quebrado. “Que medidas tomou?”, questionou o deputado do PSD.

António Costa preferiu destacar a facilidade com que esse crime foi descoberto. “Pela primeira vez, a violação do segredo e Justiça foi fácil de descobrir”, reagiu o chefe do Governo.

O primeiro-ministro realçou, por outro lado, que não há forma de prevenir este tipo de situações.

“Não há forma alguma de prevenir que alguém que está certificado para usar o sistema não o possa usar de forma indevida”, realçou.

