Fórmula 1 Toro Rosso faz ‘shakedown’ ao novo STR13 Por

Tal como a Red Bull, também a Toro Rosso aproveitou a oportunidade para fazer filmagens para o ‘batismo’ de pista do seu novo monolugar para a temporada de Fórmula 1 de 2018.

O circuito de Misano (Itália) foi o ‘palco’ escolhido pela equipa de Faenza para as primeiras voltas do STR13, que este ano será animado por um motor Honda e tripulado por Pierre Gasly e Brendon Hartley.

De referir que cada equipa de F1 tem direito a dois dias consagrados a atividades promocionais durante a época, com uma quilometragem máxima de 100 km por cada evento, e a rodagem em pista para filmagens enquadra-se nesse contexto.

Segundo a Toro Rosso tudo decorreu “perfeitamente” com o monolugar concebido pela equipa liderada por James Key, que será oficialmente apresentado no próximo dia 26, em Barcelona. Com esta ‘arma’, a equipa espera poder melhorar a sua classificação no Campeonato do Mundo de construtores, que em 2017 foi a sétima posição.