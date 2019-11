Fórmula 1 O Grande Prémio do Brasil sob a perspetiva da Toro Rosso Por

Interlagos recebe mais uma vez o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1. Uma prova que é vista pela equipa Toro Rosso como imprevisível em relação à meteorologia.

A parte do miolo do traçado paulista é muito fluída pelo que a adaptação às circunstâncias será sempre um fator para escuderia de Faenza e para o seu piloto Daniil Kvyat, ainda que prefira uma prova brasileira com tempo seco, mas apreciar mais a condução.

Sendo que para o piloto russo há ainda um fator acrescido, pois é como uma ‘segunda casa’ depois de Sochi, por razões pessoais.

No vídeo percebemos melhor a perspetiva da equipa italiana.