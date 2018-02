Motores Tom Coronel companheiro de equipa de Tiago Monteiro no WTCR Por

Conhecido pelo seu espírito brincalhão no ‘paddock’ do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, Tom Coronel vai ser companheiro de equipa de Tiago Monteiro no novo WTCR.

O piloto holandês de 45 anos vai alinhar aos comandos de um dos novos Honda Civic Type-R da equipa Boutsen Ginion Racing. Uma grande mudança para Coronel, que durante várias épocas competiu no WTCC ao volante de um Chevrolet Cruze. Apenas os patrocinadores são os mesmos que ostentou em temporadas anteriores.

“Muita gente sabe que esperava por esta mudança há dois anos. O WTCR é um digno sucessor do WTCC, no qual participei durante muitos anos, mas onde nos últimos anos estava desportivamente muito limitado em termos de grelhas de partida. Agora é um novo desafio, com um material equivalente para todos, em circuitos pelo mundo inteiro, e para mim estar no novo Honda Civic é estar na posição ideal”, afirma o holandês.

Sobre o facto de fazer equipa com Tiago Monteiro Tom Coronel diz que isso será para si uma vantagem: “Tenho confiança em trabalhar com alguém como o Tiago Monteiro, que naturalmente traz muita da sua experiência à equipa. É sem dúvida o melhor conjunto que tenho à minha disposição nos últimos anos. Agora quero pelo menos igualar o meu melhor número de troféus ao longo de cinco anos no WTCC (quatro vitórias e nove pódios)”.