Motores Tom Coronel vai para a corrida 500 de carros de turismo Por

Tom Coronel é um dos pilotos mais expansivos e folclóricos do pelotão do WTCR, e também aquele que tem mais corridas de carros de turismo de nível mundial.

Entre WTCC e WTCR o holandês de 47 anos vai para a corrida número 500 quando voltar a competir na Taça do Mundo de Carros de Turismo.

Foto: Fréderic Floch/DPPI

Autêntico ‘showman’, Tom Coronel prepara-se para a sua época 31 de corridas de turismo a nível mundial, mudando novamente de ‘montada’, trocando o Cupra TCR por um Audi RS3 LMS.

Para além da empatia com os fãs, o holandês é perito a comunicar toda a sua atividade, fora e dentro das pistas, sendo versátil no recurso às redes sociais, não apenas no WTCR mas também no Rali Dakar, onde na prova deste ano foi navegador do seu irmão Tim.

Sobre a nova temporada Tom Coronel diz que vai ser “o habitual, correndo com a mesma equipa durante muito tempo é importante”, frisando: “No ano passado correr pela Comtoyou funcionou bem. A cooperação foi agradável para os dois lados e agora fizémos a mudança para o Audi. A equipa tem também muita experiência com esta marca”.

“Para mim a Audi não é uma coisa inteiramente nova. Corri num Audi nas 24 Horas de Le Mans em 2001. Em outubro do ano passado, durante o TCR 500 em Spa a Audi mostrou interesse numa cooperação com a equipa e comigo como piloto. Isso deu-me uma boa sensação, também porque a Audi está envolvida neste projeto de várias maneiras”, destaca o extrovertido holandês.

Coronel explica que a troca de carros não é uma mudança tão dramática como se pensa: “Tecnicamente o Audi tem muitas semelhanças com o Cupra com que corri no ano passado, mas o RS3 surpreendeu-me bastante durante os meus primeiros testes em Espanha com os pneus Goodyear, que são novos para este ano. É diferente em vários aspetos, e isso dá-me uma boa sensação”.