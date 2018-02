Tigre bebé encontrado em encomenda enviada pelo correio

As autoridades mexicanas encontraram uma cria de tigre de Benguela numa caixa de plástico, enviado como se de um encomenda se tratasse. O incidente aconteceu na passada quarta-feira, no estado mexicano de Jalisco.

As autoridades mexicanas descobriram um tigre bebé, enviado pelo correio como se fosse uma encomenda. A cria foi detetada por um cão da polícia, que farejou algo suspeito na caixa, levando as autoridades a pensar que seria uma situação de contrabando.

Ao abrirem a caixa, as autoridades encontraram uma cria de tigre Benguela, sedada e desidratada, envolta em pedaços de jornais e com destino a Queretáro, no centro do país.

Dado o estado de saúde do animal, foi enviado para um abrigo para ser devidamente tratado.

O caso está já a ser investigado pela polícia mexicana, que partilhou o incidente nas redes sociais e apelou às pessoas para apresentarem queixa quando suspeitarem de situações deste género.

“Com o apoio de agentes caninos, resgatamos um tigre de Bengala enviado ilegalmente pelos serviços de encomendas e em condições impróprias para o animal. Protegemos a vida em todas as suas manifestações! A sua denúncia pode mudar vidas, não hesite!”, pode ler-se.

