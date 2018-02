Thierry Neuville domina ‘shakedown’ na Suécia

Realizado aos primeiros raios de sol do dia, o ‘shakedown’ do Rali da Suécia permitiu aos participantes familiarizarem-se com a condução na neve. Um ‘aperitivo’ onde Thierry Neuville levou a melhor.

O belga da Hyundai garantiu o melhor tempo na sua terceira passagem pelo percurso, ao realizar o tempo de 4m17,3s, batendo por duas décimas Mads Ostberg, que se estreia aos comandos do Citroën C3 WRC e alinha na prova escandinava com um novo navegador, Torsten Eriksson.

Face à distância do percurso as diferenças foram significativas, com Ott Tanak a ser o terceiro mais rápido, a 1,4s de Neuville, e a ser o melhor homem da Toyota, que colocou o seus três Yaris WRC no top dez da tabela de tempos. Andreas Mikkelsen efetuou o quarto registo, a 1,5 segundos do melhor, no segundo dos Hyundai, ficando à frente do Campeão do Mundo e recente vencedor do Rali de Monte Carlo, Sebastien Ogier, que gastou mais 2,1 segundos que Thierry Neuville.

Vencedor do Rali da Suécia em 2017 Jari-Matti Latvala não foi além do sétimo tempo, a três segundos do mais rápido e com o mesmo registo de Hayden Paddon, no terceiro dos Hyundai i20 WRC.

A prova inicia-se esta quinta-feira às 20h08 locais (19h08 em Portugal), com a tradicional super especial de Karlstad, numa extensão de 1,9 km.