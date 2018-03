Motores Terceiro lugar e boas indicações para Hélder Oliveira Por

Mais do que o pódio a prova de Hélder Oliveira na Baja TT do Pinhal valeu pelas indicações dadas pelo Mini Paceman preparado pela equipa Cattiva Sport.

O piloto de Barcelos, que foi acompanhado por Pedro Pires de Lima, sentiu algumas dificuldades no primeiro dia de prova, nomeadamente a ultrapassar concorrentes mais lentos, mas depois, sem esse óbice no domingo, pôde explorar melhor o Mini Paceman.

Apesar de ter partido em sétimo para o segundo dia, Hélder foi o protagonista de uma excelente recuperação tendo conseguido superar quatro posições e alcançar ainda no troço da manhã o terceiro lugar da corrida, posto que já não largou até ao final.

O piloto minhoto revelou-se bastante satisfeito com o trabalho desenvolvido e por alcançar um lugar de pódio na prova de abertura da época desportiva: “Depois de todo o stress que tivemos, conseguimos partir mais calmos. Optámos por imprimir um ritmo forte logo desde o início para tentar recuperar posições. Ao km 20 tivemos um problema com o desembaciador, que deixou de funcionar, e perdemos algum tempo até que resolvemos fazer reset ao carro e as coisas voltaram ao normal”.

“Ainda assim, fizemos tudo bem até ao fim e concluímos a parte da manhã em terceiro lugar. Na partida para a tarde a distância para os dois primeiros classificados era grande e então decidimos por rolar sem correr riscos. A certa altura apanhamos o Pedro Ferreira e ainda forçamos o andamento, mas ele reagiu e preferimos segurar a terceira posição. Um lugar de pódio é uma excelente forma de começar o campeonato e por isso estamos contentes”, acrescentou o piloto de Barcelos.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno prossegue em Abril. Nos dias 7 e 8 os pilotos rumam ao Algarve onde se vai disputar a Baja TT de Loulé.