Hélder Oliveira testou Mini em Marrocos a pensar em Portalegre

Hélder Oliveira deslocou-se a Marrocos para realizar testes com um Mini All4 Racing da equipa alemã X-Raid, que vai utilizar na próxima edição da Baja Portalegre 500, derradeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Sem competir assiduamente esta temporada, o piloto de Barcelos esteve no norte de África antes do arranque do Rali de Marrocos, última prova da Taça do Mundo FIA de Todo-o-Terreno, onde participaram as principais equipas da modalidade.

“Desde que surgiu a oportunidade de pilotar uma máquina com este potencial na Baja Portalegre 500, e tendo em conta que estou ‘parado’ desde Portalegre do ano passado, tinha noção da importância de testar antes da corrida”, começa por dizer Hélder Oliveira.

O piloto minhoto explica também: “Inicialmente apenas estava previsto um shakedown antes da prova, que se mantém, mas tinha muita vontade de ir um pouco mais além. A oportunidade surgiu e por sinal exatamente com o Mini que vou utilizar em Portalegre”. “Escusado será dizer que gostei muito desta minha primeira experiência e que fiquei bastante satisfeito com o carro, mas o mais importante foi ter tido a possibilidade de perceber o seu potencial e me começar a ambientar à sua condução”, sublinha Hélder Oliveira.

Para o piloto de Barcelos há a consciência de que da sua parte “terá que haver alguma adaptação às características deste Mini, alterando mesmo alguns aspetos na forma como” o fez noutras viaturas em que competiu no passado”, sendo que “não foi possível ter o Paulo Fiúza (o seu habitual navegador” nestes testes. Isso foi colmatado com a presença de outro experimentado co-piloto, Filipe Palmeiro, que estava com a equipa em Marrocos e lhe deu ‘dicas’ que o “ajudaram a adaptar mais facilmente e a conhecer os limites do carro”.

“Com certeza que a experiência do Paulo Fiúza neste Mini será também uma mais-valia, quer no ‘shakedown’ quer principalmente depois na prova.”, salientou Hélder Oliveira, que comemora em Portalegre o 20º aniversário da sua primeira participação auto na mais famosa prova portuguesa da modalidade.