Subida de temperatura e chuva prevista para domingo

Este domingo contará com uma “subida da temperatura máxima” na generalidade do território nacional, que deverá ter “períodos de chuva ou aguaceiros”. Os arquipélagos da Madeira e Açores terão também aguaceiros, debaixo de céu “muito nublado”.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo, dia 22 de abril, contará com “períodos de chuva ou aguaceiros” em todo o território continental, com especial expressão na “região sul”.

O meteorologista Bruno Café antecipa ainda “condições favoráveis à ocorrência de trovoada” na região sul, enquanto no norte e centro é prevista a “possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal”.

De resto, de norte a sul, é esperado “céu muito nublado” e uma “subida da temperatura máxima”.

O vento será “em geral fraco”.

Madeira e Açores

Para os arquipélagos da Madeira e Açores, o IPMA prevê também “aguaceiros” e “períodos de céu muito nublado”.

A Madeira, contudo, pode sofrer com “ocorrência de trovoadas”.

Estado do Mar

A costa ocidental deverá ter “noroeste com um a dois metros” e com temperatura da água do mar a rondar os 14/15ºC.

Quanto à costa sul deve apresentar ” sul/sueste com um metro, sendo ondas de sul/sudoeste no barlavento”, com a água do mar a ter uma temperatura a rondar os 16ºC.

