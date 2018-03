Motores Sons e momentos das 12 Horas de Sebring Por

A Extreme Sports Motorsports alcançou uma brilhante vitória na 66ª edição das 12 Horas de Sebring, onde a consistência continua a ser tão importante ou mais do que a rapidez.

É que apesar da ‘pole position’ ter colocado o Cadillac DPi # 60 de Tristan Vautier, foi Felipe ‘Pipo’ Derani e os seus companheiros de equipa, Nicolas Lapierre e Johannes Van Overbeek a levarem o Nissan DPi # 22 à vitória. Uma espécie de ‘vingança’ por aquele ‘chega pra lá’ de Vautier que no começo da corrida colocou Olivier Pla – no outro Nissan DPi da ESM (o # 2) fora de prova. Numa prova aziaga para todos os portugueses que nela alinharam, destaca-se ainda a vitória da Porsche em GTLM e o êxito do Lamborghni # 38 em GTD.

Fique com os sons e os momentos desta segunda corrida do IMSA Sportscar.