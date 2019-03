Motores As 12 Horas de Sebring em retrospetiva Por

Num fim de semana em cheio, em que Sebring se engalanou para receber simultaneamente o ‘Mundial’ de Resistência e o campeonato IMSA, a prova de 12 Horas não ficou nada atrás das 1000 Milhas.

A Action Express Racing festejou a vitória, ainda que não fosse com os ‘nossos heróis’ Filipe Albuquerque e João Barbosa. Faltou uma pontinha de sorte para que os dois portugueses – desta feita acompanhados por Brendon Hartley – conseguissem melhor do que o último lugar do pódio.

Mesmo assim a equipa do Cadillac DPi # 5 chegou a liderar e mostrou andamento para o Cadillac # 31 que acabou por vencer, numa jornada onde os protótipos da marca norte-americana dominaram os acontecimentos.

Fique com imagens dos principais momentos destas 12 Horas de Sebring.