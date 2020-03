Motores Depois do cancelamento das 1000 Milhas o adiamento das 12 Horas de Sebring Por

Depois do ACO ter anunciado o cancelamento das 1000 Milhas de Sebring, foi a vez da IMSA se decidir pelo adiamento das 12 Horas de Sebring.

A segunda prova do campeonato norte-americano de resistência teria lugar na pista da Florida no mesmo fim de semana da prova do ‘Mundial’ da disciplina (WEC), mas agora, devido à epidemia de coronavírus, adiou a corrida para novembro.

A 68ª edição da histórica prova realizar-se-á a 11 e 14 de novembro, encerrando a temporada 2020 do Campeonato IMSA, sendo que a corrida do WEC se deveu à interdição a cidadãos europeus do solo norte-americano pelo governo de Washington.

Mas as 12 Horas de Sebring poderão não ser a única prova de automobilismo a ser cancelada no estado da Florida, já que a Nascar Cup em Homestead-Miami e a IndyCar em St. Petersburg podem ser alvo do mesmo tipo de decisão.