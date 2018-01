Motores Sebastien Loeb “não podia fazer mais nada” senão abandonar Por

Sebastien Loeb viu fugir a derradeira oportunidade para ganhar o Rali Dakar, pelo menos ao serviço da Peugeot. O acidente sofrido na quinta etapa, quando ocupava a segunda posição da classificação geral dos automóveis, acabou por ser determinante no abandono, pois se a equipa conseguiu atingir o ‘bivouac’ em Arequipa, fê-lo já bastante atrasada, e com Daniel Elena – o navegador do piloto francês – a ser de imediato assistido pela equipa médica da prova.

As lesões nas costas e no cóxis sofrido por Daniel Elena, sofrido no acidente ocorrido ao km 5 da etapa, na sequência de um embate num concorrente atolado numa duna, acabou por impedir Sebastien Loeb de continuar.

Por via das fortes dores que sentia, Elena não tinha posição para se sentar a bordo do 3008 DKR Maxi # 306, o que deixou claro que Loeb seria forçado a desistir por não poder mais contar com o seu co-piloto de sempre.

“O começo da Etapa foi muito complicado: a areia estava muito solta, o carro não conseguia subir as dunas, acabando por ficar atolados mais ou menos 20 minutos depois da partida. Depois, voltámos à ação e conseguimos seguir as marcas deixadas por outros concorrentes, o que ajudou bastante. Chegámos a um local onde estava outro concorrente imobilizado no topo: para não pararmos na subida, desviei-me dele… mas, logo a seguir ao topo da duna, havia um buraco que não tínhamos visto, onde caímos com força”, contou Sebastien Loeb à chegada a Arequipa.

“Não podíamos fazer mais nada senão esperar pelo camião para nos puxar dali para fora. O Daniel estava com muitas dores por causa do impacto. Conseguimos terminar a Etapa, muito devagar para não piorar as dores do Daniel. Dada a sua condição física, não tivemos outra opção senão abandonar”, acrescentou o ex-campeão do Mundo de ralis.