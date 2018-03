Nas Notícias “PSD está em alerta laranja desde as diretas”, diz Santana Por

Santana Lopes comentou o “mau tempo” no PSD, que vem “desde as diretas” e rebentou agora em tempestade com a demissão “forçada” de Feliciano Barreiras Duarte. O partido está “em alerta laranja”.

O candidato derrotado por Rui Rio nas últimas eleições internas criticou o líder pela demora na resolução da polémica envolvendo o ex-secretário-geral, Feliciano Barreiras Duarte.

“Não tem sido fácil para Rui Rio apanhar esta torrente de situações, mas o responsável pelas escolhas”, como a de Feliciano Barreiras Duarte, “foi o próprio Rui Rio”, lembrou o ex-presidente do PSD, no comentário semanal para a SIC Notícias.

“Era melhor que a polémica tivesse demorado menos tempo. O processo não correu bem. A partir do momento em que aconteceu, talvez pudesse ter sido resolvido antes”, considerou.

Para o antigo primeiro-ministro e agora comentador, a demissão de Feliciano Barreiras Duarte foi “forçada”, mas o ex-secretário-geral do PSD só se pode queixar dele próprio.

“Quem deu origem foi o próprio quando, apesar de achar que estava inscrito na universidade, nunca lá foi e tinha isso no currículo”, frisou Santana Lopes.

A partir da crítica a Feliciano Barreiras Duarte, o ex-presidente partiu para o ataque a Rui Rio.

“Rui Rio acabou por tomar a decisão certa, mas estas coisas são melhores de resolver numa conversa frontal, não gostei de ver um convite público para demitir-se e um vice-presidente a dizer que no lugar dele já teria decidido”, começou por enquadrar.

“Está é na altura dele inaugurar a liderança do partido, não é com um encontro com António Costa ou Assunção Cristas. Tem é de trazer propostas, fazer combate ao Governo do Partido Socialista”, reforçou.

Lembrando que o presidente do PSD ainda não tinha ‘aquecido o lugar’ e já estava a resolver a polémica com Elina Fraga, Santana Lopes admitiu que o partido se encontra em “alerta laranja”.

“Espera-se que agora passe este alerta laranja. O PSD está debaixo de mau tempo desde que acabaram as diretas”, desabafou Santana Lopes.

Feliciano Barreiras Duarte foi apenas a vítima mais recente dessas tempestades políticas, apesar da “resistência” com que tentou resistir à inevitável demissão.

“Que tenha ouvido, não pediu desculpa. Ele saiu contrariado, a insistir na tese da cabala”, destacou.

