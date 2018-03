Nas Redes Salvador Sobral faz ‘campanha’ por concorrente no Festival da Canção Por

Salvador Sobral deixou elogios, nesta quinta-feira, a uma das canções que está a concurso no Festival da Canção português, de onde irá sair o tema que o país levará à Eurovisão. O atual detentor do título elogiou a composição ‘(sem título)’ de Janeiro.

Com uma curta mensagem, Salvador Sobral quis deixar patente o seu apoio no dia do elogio à canção de Janeiro.

“Hoje é dia do elogio: o Janeiro faz canções tão bonitas”, escreveu Salvador Sobral na legenda da partilha que realizou, nesta quinta-feira, no seu Facebook.

Rapidamente os seguidores de Salvador Sobral reagiram, entre os que concordam no gosto musical e os que acham que o vencedor da Eurovisão, em 2017, não deveria tomar posição.

Existem ainda fãs de Salvador Sobral que compreendem esta tomada de posição.

A canção ‘(sem título)’ de Janeiro está na final do Festival da Canção, após ter conquistado 12 pontos do júri e quatro pontos do televoto.

Veja a canção em questão:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar