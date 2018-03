Nas Notícias Sábado marcado por chuvas e ventos fortes Por

A “chuva forte e persistente” será a tónica para um sábado que terá também ventos intensos e agitação marítima de grande nível. Os Açores podem esperar “aguaceiros durante a madrugada”, ao passo que a Madeira terá “perídos de céu muito nublado”.

As chuvas têm sido constantes ao longo desta semana, pelo que o cenário no fim de semana não será diferente. Aliás, de acordo com a meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, este sábado será ainda mais intenso nesse sentido, com “chuva forte e persistente” e a possibilidade de neve nas terras altas de Portugal.

A precipitação será mais forte nas regiões centro e sul do país, sendo que a queda de neve poderá acontecer transversalmente a todo o continente, em zonas “acima dos 800 metros, subindo temporariamente a cota para mil metros a partir da manhã”.

De resto, de norte a sul, o vento será fraco a moderado, mas com possibilidades de ocorrências de rajadas até 100 quilómetros por hora nas terras altas do centro e sul.

Madeira e Açores

A região dos Açores terá um sábado com “céu muito nublado, com abertas a partir da manhã” e “aguaceiros durante a madrugada”.

Quanto à Madeira, é prevista a a “possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com três a quatro metros a norte do Cabo Mondego”, sendo que a sul serão de “quatro a cinto metros, aumentando para cinco a seis junto ao Cabo S. Vicente a partir da tarde”. A temperatura da água do mar será entre “13/15ºC”.

Na costa sul o IPMA antecipa ondas de “sudoeste com um a dois metros aumentando para três a quatro metros a partir da manhã”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

